Слуцкий хочет оценить форму Дмитрия Тарасова

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что хочет оценить форму полузащитника Дмитрия Тарасова.

— Почему решили дать шанс Дмитрию Тарасова, у которого не было игровой практики в течение полугода?

— Потому что у нас есть проблемы с позиции шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушители в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет принять пользу нашей команде. (Евгений Белоусов)