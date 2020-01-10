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Слуцкий хочет оценить форму Дмитрия Тарасова

19:15
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что хочет оценить форму полузащитника Дмитрия Тарасова.

— Почему решили дать шанс Дмитрию Тарасова, у которого не было игровой практики в течение полугода?

— Потому что у нас есть проблемы с позиции шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушители в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет принять пользу нашей команде. (Евгений Белоусов)

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