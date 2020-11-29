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Слуцкий доволен игрой «Рубина» с ЦСКА

18:49
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался доволен игрой команды в матче 16-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (1:0).

— В первые 20 минут мы играли в один из лучших футболов в сезоне, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Два момента были. Во втором тайме ЦСКА заставил играть глубже, но после трех замен появилось больше сил. Вышедшие на замену усилили игру. Мы находимся в непростой ситуации: Бом провел одну тренировку, Деспотович одну тренировку, Старфельт тоже буквально вчера прилетел.

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