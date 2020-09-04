«Давайте избавимся от расизма!» Слуцкий показал фото с Мусой и обратился к российским спортсменам

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял участие в челлендже против расовой дискриминации, призвав вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и форварда хоккейного клуба «Миннесота» Кирилла Капризова последовать его примеру.

Суть челленджа заключается в публикации фото или видео со своим лучшим ударом с хештегом #wecankickracism. Сам Слуцкий с юмором подошел к заданию, и вспомнил снимок с бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой во время празднования гола.

«Нет места расовой дискриминации. Давайте избавимся от расизма!» — написал в Instagram Слуцкий.

На данный момент в Instagram уже около 300 публикаций с данным хештегом.