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«Давайте избавимся от расизма!» Слуцкий показал фото с Мусой и обратился к российским спортсменам

15:50
Игорь Акинфеев и Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев и Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял участие в челлендже против расовой дискриминации, призвав вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и форварда хоккейного клуба «Миннесота» Кирилла Капризова последовать его примеру.

Суть челленджа заключается в публикации фото или видео со своим лучшим ударом с хештегом #wecankickracism. Сам Слуцкий с юмором подошел к заданию, и вспомнил снимок с бывшим нападающим ЦСКА Ахмедом Мусой во время празднования гола.

«Нет места расовой дискриминации. Давайте избавимся от расизма!» — написал в Instagram Слуцкий.

На данный момент в Instagram уже около 300 публикаций с данным хештегом.

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