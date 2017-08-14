Скрипченко - новый главный тренер "Анжи"

Белорусский специалист Вадим Скрипченко назначен на пост главного тренера "Анжи", информирует пресс-служба махачкалинцев. Подробности соглашения не разглашаются.
Ранее "СЭ" сообщал, что первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал "Крылья Советов" и "Урал".
Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского "Динамо" (1:3) в отставку подал Александр Григорян. Позже она была удовлетворена руководством "Анжи".
Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/vadim_skripchenko_glavnij_trener_anji140817/
SURGYT SPARTAK
АНЖИ В ПЕРДИВ С ТАКОЙ ПОЛИТИКОЙ
05:04
SURGYT SPARTAK
ужас)))как можно пригласить такого тренера???какии цели можно ему ставить???мало того что физрук так еще с подмоченной репутацией....
05:03
van der sar
А как же Валераверим?
01:09
Denissimo
комменты один убогее другого...конкурс штоле?
22:57 14 августа
sars882
а Валера выйдет?
22:54 14 августа
Andrey6201
Валера уходил явно не под Анжи. Максимка начал паковать чемоданы
22:47 14 августа
Старый болельщик Динамо
Игроки меняются, тренера меняются... Непонятно одно-откуда берутся деньги на содержание команды самого бедного региона России?
22:43 14 августа
Очень плохой мальчик
Куда Валеру дели???
22:16 14 августа
SUNDESIGN
Григорян по большому счёту сам себя уволил..нельзя чтобы язык шёл впереди дел, тем не менее, не смотря ни на что, желаю ему всего доброго....что касается тов. Скрипченко ..как говориться, поживём-увидим..
22:11 14 августа
L Osokin
кроме шуток...Скрипченко - физрук, имхо. Самару утопил, утопит и Махачкалу... сочувствую Анжи.
21:49 14 августа
баламошка
Футбол без Валеры - деньги на ветер) Судя по всему Валерон сменит Карло в Баварии.
21:29 14 августа
Izmegul
а как хорошо начинал...
21:23 14 августа
sunseich
Ну и?
20:57 14 августа
demetrio1977
Не будет: "Валера, верим!"????? Не верю...
20:57 14 августа