Известный футбольный агент Александр Маньяков считает, что в ближайшее время «Спартак» получит долгожданное усиление.

— Заявочный период в РПЛ заканчивается 17 октября. Как полагаете, где-то рванет трансферная бомба?

— Обязательно!

— Где же?

— В «Спартаке». Клуб усиленно работает над покупкой правого защитника высокого уровня. После того, как в Европе трансферное окно закрылось, цены на футболистов упали раза в два. Если летом за игрока просили 10 миллионов, то сейчас можно сторговаться за 5-6.

— В этом сезоне в РПЛ крутые трансферы были?

— Ловрен, Вендел, Эджуке, Моро... Эти игроки сделают нашу лигу сильнее. А одним из открытий чемпионата, думаю, станет Лисакович.

— С приходом Зе Луиша он не сядет в глухой запас?

— Едва ли. По функционалу они разные. Зе — центрфорвард, а Лисакович хорош в оттяжке. Или на фланге. Этот белорусский нападающий мне очень симпатичен.

— Зе Луиш-то «Локомотив» усилит?

— Игрок мастеровитый, тут сомнений нет. Но насколько сейчас мотивирован? Пока ответа на этот вопрос не знает никто. (Александр Кружков)

Полная версия интервью с Маньяковым — здесь