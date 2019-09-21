РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Скончался инвалид-колясочник, почетный болельщик «Ростова»

21 сентября 2019, 23:34

В Ростове-на-Дону скончался инвалид-колясочник Федор Тахтамышев, сообщает Donday. Он был почетным болельщиком «Ростова» и активным борцом за права инвалидов.

Тахтамышева в день трагедии перевели в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей, спасти молодого человека не удалось.

Тахтамышев страдал редким генетическим заболеванием — амиотрофией Кугельберга-Веландера.

Дополнительная информация

https://donday.ru/skonchalsya-pochetnyy-bolelschik-fk-rostov-invalid-kolyasochnik-fedor-tahtamyshev.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир