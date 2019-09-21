Скончался инвалид-колясочник, почетный болельщик «Ростова»

В Ростове-на-Дону скончался инвалид-колясочник Федор Тахтамышев, сообщает Donday. Он был почетным болельщиком «Ростова» и активным борцом за права инвалидов.

Тахтамышева в день трагедии перевели в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей, спасти молодого человека не удалось.

Тахтамышев страдал редким генетическим заболеванием — амиотрофией Кугельберга-Веландера.