Скончался инвалид-колясочник, почетный болельщик «Ростова»
21 сентября 2019, 23:34
В Ростове-на-Дону скончался инвалид-колясочник Федор Тахтамышев, сообщает Donday. Он был почетным болельщиком «Ростова» и активным борцом за права инвалидов.
Тахтамышева в день трагедии перевели в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей, спасти молодого человека не удалось.
Тахтамышев страдал редким генетическим заболеванием — амиотрофией Кугельберга-Веландера.
Дополнительная информация
https://donday.ru/skonchalsya-pochetnyy-bolelschik-fk-rostov-invalid-kolyasochnik-fedor-tahtamyshev.html
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