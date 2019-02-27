Сколько Кононов зарабатывает в "Спартаке". Инсайд "СЭ"

"СЭ" стала известна зарплата главного тренера "Спартака" Олега Кононова. Напомним, что действующее соглашение 52-летнего специалиста рассчитано до конца июня 2020 года.

По его условиям зарплата Кононова составляет 1,2 миллиона евро. Однако цифры могут увеличиться в случае достижения успешного результата в чемпионате. При этом Кононову за решение двух из трех оставшихся задач (1/4 финала Лиги Европы уже недостижима, но остаются выход в Лигу чемпионов и победа в Кубке страны) полагается солидный бонус.

Напомним, что он возглавил "Спартак" 21 ноября после увольнения Массимо Карреры. На данный момент красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице.

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