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«СКА-Хабаровск» арендовал Гащенкова у «Ахмата»

20:37
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Полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды, сообщает официальный сайт грозненского клуба. Аренда рассчитана до конца сезона.

27-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Ахмат» во всех турнирах.

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