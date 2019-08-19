Силвестр Игбун: «Я подарил болельщикам «Уфы» радость»

Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Нигерийский форвард оформил дубль.

— Прекрасно себя чувствую, дважды забил, как я могу себя по-другому чувствовать, — цитирует ProSportStory нигерийца. — Я подарил болельщикам радость, что делает меня счастливым.

Первый гол? Это был заброс от одного из защитников, я просто бежал, не глядя, где игроки соперника. Думаю, все это из-за моей скорости, бежал слишком быстро. Вратарь выскочил, я почувствовал боль в области желудка, но все обошлось и забил.

Я сильно устал, вы ведь видели тот забег, который совершил, поэтому попросил замену, чтобы свежий футболист помог команде. Рад, что удалось дважды забить, чувствую себя счастливым.

Мы понимали, как важно было победить, учитывая впереди в календаре «Зенит». Нам стоит двигаться от игры к игре. Каждый отдал все, что мог. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам и начинаем готовиться к «Зениту».

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