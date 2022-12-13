Силкин: «Если «Динамо» хочет пригласить Коваленко, значит, в нем что-то видят»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в московский клуб.

По информации «РБ Спорт», «Динамо» может заплатить более 4 миллионов евро за Коваленко.

«Если «Динамо» хочет пригласить Коваленко, значит, в нем что-то видят. У Александра российский паспорт. Хорошо, что клуб хочет укомплектовываться молодыми футболистами», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Также он ответил на вопрос, подходит ли Коваленко под стиль «Динамо».

«Только время покажет. Если Коваленко хотят брать, то не будут, наверное, его на лавке держать. На Александра есть спрос, потому что за талантами все охотятся. Непонятно сможет ли он себя проявить в «Динамо». Не каждый игрок приходится ко двору», — добавил специалист.

На данный момент полузащитник «Сочи» находится в аренде в «Крыльях Советов». В текущем сезоне Коваленко сыграл 20 матчей за самарский клуб, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.