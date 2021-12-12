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Силкин считает, что «Локомотив» находится в кризисе после ухода Рангника

15:13

Бывший игрок и тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об уходе Ральфа Рангника из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед». Специалист считает, что команда находится в кризисе.

Ранее железнодорожники проиграли «Марселю» (0:1) и не смогли попасть в Лигу конференций.

«Меня не удивил результат этого матча. На данный момент «Локомотив» находится не в том состоянии, чтобы претендовать на выход в весеннюю часть еврокубков. Полагаю, что клуб не вполне понимает, что происходит. Летом пришел Ральф Рангник, привел с собой Маркуса Гисдоля, множество специалистов из Германии, уровень которых, по крайне мере, некоторых нз них, вызывает сомнения. А теперь Рангник в «Манчестер Юнайтед». «Локомотив» потерял свое лицо. Очевидно, что команда находится в тупике, в кризисе. Клубу надо понять, что с этим делать, какой путь развития должен быть», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.

12 декабря «Локомотив» в матче 18-го тура чемпионата России сыграет с «Уфой» в Москве. Начало — в 19.00 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
2-й тайм

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/silkin-zayavil-chto-lokomotiv-posle-uhoda-rangnika-poteryal-litso

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Виктория Кравченко все материалы автора

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