Силкин считает, что «Локомотив» находится в кризисе после ухода Рангника

Бывший игрок и тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об уходе Ральфа Рангника из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед». Специалист считает, что команда находится в кризисе.

Ранее железнодорожники проиграли «Марселю» (0:1) и не смогли попасть в Лигу конференций.

«Меня не удивил результат этого матча. На данный момент «Локомотив» находится не в том состоянии, чтобы претендовать на выход в весеннюю часть еврокубков. Полагаю, что клуб не вполне понимает, что происходит. Летом пришел Ральф Рангник, привел с собой Маркуса Гисдоля, множество специалистов из Германии, уровень которых, по крайне мере, некоторых нз них, вызывает сомнения. А теперь Рангник в «Манчестер Юнайтед». «Локомотив» потерял свое лицо. Очевидно, что команда находится в тупике, в кризисе. Клубу надо понять, что с этим делать, какой путь развития должен быть», — цитирует Силкина Betonmobile.ru.

12 декабря «Локомотив» в матче 18-го тура чемпионата России сыграет с «Уфой» в Москве. Начало — в 19.00 (мск).