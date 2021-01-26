Сигурдссон назвал Измайлова лучшим партнером по команде

Защитник украинского «Руха» Рагнар Сигурдссон в сториз Instagram назвал экс-хавбека сборной России Марата Измайлова лучшим футболистом из тех, с кем ему доводилось выступать в одной команде. Исландец и россиянин вместе играли за «Краснодар» с 2014 по 2016 год.

Лучшим нападающим, против которого ему довелось играть, Сигурдссон назвал Дидье Дрогба.

Также футболист сказал, что сильно скучает по «Ростову», за который выступал с января 2018 по январь 2020 года.

Лучшим моментом в карьере Сигурдссон назвал финальный свисток в матче с Англией на Евро. Исландия обыграла Англию в 1/8 финала чемпионата Европы-2016 со счетом 2:1.