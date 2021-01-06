Шюррле рассказал про свое отношение к дорогой одежде

Бывший форвард дортмундской «Боруссии» и «Спартака» Андре Шюррле, завершивший карьеру, высказал свое отношение к дорогой одежде. По его словам, она перестала для него что-то значить.

«Раньше я должен был носить дорогую одежду. Здесь кожаную куртку, там футболку от..., — цитирует Шюррле пресс-служба немецкого футбольного союза. - Неважно от кого, главное — чтобы дорого. Так надо было входить в раздевалку. Теперь я все меньше понимаю, почему эти бесполезные вещи когда-то были важны для меня».

Шюррле завершил карьеру в 29 лет. Он выступал за «Майнц», «Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссию Д» и «Фулхэм» и является чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Германии и Суперкубка страны. Вместе со сборной Германии форвард стал чемпионом мира-2014 и бронзовым призером Евро-2012 и Евро-2016.

Последний сезон немец выступал за «Спартак». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 18 матчах за московскую команду.