Шюррле рассказал о самом тяжелом разговоре с Моуринью

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал о самом непростом разговоре с Жозе Моуринью во времена совместной работы в «Челси».

— Самый тяжелый разговор с Моуринью?

— О, их было много. Расскажу одну историю. Мы с игроками хотели вместе выйти в город, но мы как раз проиграли перед этим, а Моуринью очень не любил такие истории. Но мы с Эшли Коулом все-таки пошли, и когда я уже возвращался домой, там были папарацци. Я думал все, мне конец. Я сбежал и надеялся, что никто меня не видел, но, конечно, на следующий день мои фото были в газете. Моуринью подошел ко мне и сказал: «На первый раз прощаю, но в следующий раз ты куда-то пойдешь, и тебя заметят — ты отправишься домой».

— Как человек, который с ним работал, скажи, Моуринью — красава или ???

— Нет, он хороший человек. У него большое сердце. Он к каждому матчу готовится, как к финалу Лиги чемпионов, и хочет давать своим игрокам максимум.