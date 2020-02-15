Полузащитник «Ахмата» Антон Швец выбыл на месяц. Хавбек получил травму в последней игре на вторых сборах, сообщает Twitter клуба.

Компьютерная томография выявила у игрока перелом краевой лодыжки правой ноги.

Футболист ФК «Ахмат» Антон Швец выбыл на месяц. Полузащитник получил травму в последней игре на вторых сборах. Компьютерная томография выявила у игрока перелом краевой лодыжки правой ноги. Желаем Антону скорейшего восстановления! pic.twitter.com/ilqOI9yaYS — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 15, 2020

В нынешнем сезоне Швец провел в российской премье-лиге 14 матчей и заработал 4 желтые карточки.