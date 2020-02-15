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Швец выбыл на месяц

19:06
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец выбыл на месяц. Хавбек получил травму в последней игре на вторых сборах, сообщает Twitter клуба.

Компьютерная томография выявила у игрока перелом краевой лодыжки правой ноги.

В нынешнем сезоне Швец провел в российской премье-лиге 14 матчей и заработал 4 желтые карточки.

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