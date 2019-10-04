Шварценеггер поделился впечатлениями от «Газпром Арены»

Известный актер, бизнесмен, политик Арнольд Шварценеггер стал гостем Synergy Global Forum — мероприятия, проходящего в Петербурге на «Газпром Арене». На пресс конференции у него спросили про впечатления об арене.

— Аудитория и сам стадион — как бы вы это не назвали — все великолепно. Арена современная и обладает всеми необходимыми характеристиками. И очень располагает к себе, — отметил Шварценеггер. (Дмитрий Зимин)