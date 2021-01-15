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Шварц рассказал, почему «Динамо» сыграет с «Лехом»

18:31
Сандро Шварц. Фото ФК "Динамо" Москва.
Сандро Шварц. Фото ФК "Динамо" Москва.
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед товарищеским матчем с «Лехом» рассказал, почему был выбран именно этот клуб.

«Лех» — очень хорошая команда, они играли в Лиге Европы, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Для нас это будет первый контрольный матч, и он будет непростым. Почему сделали такой выбор? Потому что мы хотим играть против сильных команд с хорошо поставленной игрой, это для нас важно. И «Лех» как раз к ним относится».

Матч «Динамо» — «Лех» состоится 17 января. Начало в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=16081

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