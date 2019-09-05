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Шунин возобновил тренировки на поле после травмы

11:09
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин вернулся к тренировкам на поле, сообщает официальный Twitter клуба. Футболист продолжает восстановление после травмы. Он травмировался в матче пятого тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

32-летний Антон Шунин в текущем сезоне провел пять матчей за «Динамо», пропустил три мяча и дважды отыграл «на ноль».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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