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Шунин в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Динамо»

14:13
Антон Шунин. Фото ФК «Динамо»
Антон Шунин. Фото ФК «Динамо»
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Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает пресс-служба бело-голубых.

33-летний футболист выиграл голосование среди болельщиков, набрав 47,9 процента голосов. Вратарь получает награду в третий раз подряд, ранее он признавался лучшим игроком по итогам августа и сентября.

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