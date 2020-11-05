Шунин в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Динамо»
14:13
Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает пресс-служба бело-голубых.
33-летний футболист выиграл голосование среди болельщиков, набрав 47,9 процента голосов. Вратарь получает награду в третий раз подряд, ранее он признавался лучшим игроком по итогам августа и сентября.
?Третий раз подряд ВТБ игроком месяца становится Антон Шунин! ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 5, 2020
В опросе подписчиков ВКонтакте он набрал 47,9% голосов. Браво, кэп ?
?#ВТБИгрокМесяца pic.twitter.com/OUorxDwKPs