Шунин в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Динамо»

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает пресс-служба бело-голубых.

33-летний футболист выиграл голосование среди болельщиков, набрав 47,9 процента голосов. Вратарь получает награду в третий раз подряд, ранее он признавался лучшим игроком по итогам августа и сентября.