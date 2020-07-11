Шунин сделал подарок молодому вратарю, перенесшему удар молнии

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поддержал вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского, в которого ударила молния во время тренировки. Он приготовил для 16-летнего молодого человека специальный подарок.

— Ваня, привет. Я слышал, ты идешь на поправку. Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам. Хочу подарить тебе вот эти перчатки и бутсы", — сказал Шунин в видеообращении, опубликованном в Twitter сборной России.

Иван Заборовский — голкипер. Шесть дней назад на тренировке в него попала молния. К счастью, всё обошлось и футболист идёт на поправку. Антон Шунин от вратарского братства сборной поддержал Ивана.

?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/3gA2bz1REK — Сборная России (@TeamRussia) July 11, 2020

Молния попала в Заборовского, когда он бил по мячу на поле. 16-летний голкипер был госпитализирован: он находился в реанимации и был введен в искусственную кому. Позже стало известно, что Заборовский пришел в себя и пошел на поправку.