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Шунин примет участие в церемонии вручения премии «Золотой мяч»

11:51
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин примет участие в премии «Золотой мяч» журнала France Football, о чем сообщил в своем официальном Instagram.

— Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии «Золотой мяч» France Football, — написал Шунин. — Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством «Динамо» представлю наш клуб на главной футбольной премии мира. Мой прогноз? Алиссон или Тер-Штеген.

Также от «Динамо» церемонию посетят член Совета директоров клуба Дмитрий Гафин и начальник команды Александр Удальцов. Они летят по приглашению организаторов. Сегодня у «Динамо» выходной, завтра Шунин уже будет в Москве.

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