Шунин объяснил, почему он не перешел в «Локомотив»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о предложении от «Локомотива».

— «Динамо» давно не выигрывало чемпионат, ты всю жизнь в клубе. Я знаю, что в 20 лет у тебя было просто бомбическое предложение от «Локомотива»: 100 тысяч долларов предлагали Шунину в 20 лет.

— Да. Я тогда только начал свой путь в профессиональной команде. На тот момент мне предлагали действительно большие деньги. Честно сказать, я никогда не смотрел на деньги, они не были в приоритете. Возможно, потому я всю жизнь играю в «Динамо». Не потому, что «Динамо» мне предлагает мне меньше денег, чем кто-то другой, возможно, просто другие ценности.

— Не жалеешь, что не перешел? Намного больше денег, уже бы выиграл пару чемпионатов.

— Знаешь, говорят «хорошо — там, где нас нет». Когда я приезжаю в сборную, мы разговариваем с ребятами и каждый говорит, что есть какие-то проблемы. Есть проблемы в каждой команде. Как было бы, если бы я ушел в «Локомотив» или любую другую команду — неизвестно. Может, я уже закончил бы с футболом, а, может был бы где-то в Европе. Я не могу об этом говорить и рассуждать, я здесь нахожусь и рад своей карьере, тому, что у меня есть.

Я говорю огромное спасибо, это огромный опыт, огромный труд, огромный путь, который я проделал для того, чтобы сыграть столько матчей и оставаться в этом клубе. Иногда сам удивляюсь, ведь меняют огромное количество футболистов, как же я так остаюсь? И ведь не всегда я был основным вратарем, капитаном, лидером, но, наверное, этот труд, эта работа, которую я проделываю на каждой тренировке, она дает свои плоды, — сказал Шунин в интервью программе «КраСава» на Youtube.

33-летний Антон Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года