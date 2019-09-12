Нападающий Элдор Шомуродов — лучший игрок «Ростова» в июле-августе, по версии болельщиков ростовской команды, cообщается в официальном Twitter клуба.

Шомуродов забил за ростовчан 7 голов в 8 матчах, а также отдал одну голевую передачу. На втором месте в голосовании полузащитник Роман Еременко.

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Элдор Шомуродов — «Ростсельмаш — лучший игрок июля-августа» в составе «Ростова». Такой выбор сделали болельщики на нашем официальном сайте.



Второе место занял Роман Еременко, в топ-5 попали Матиас Норманн, Евгений Чернов и Хорен Байрамян. pic.twitter.com/PD1W0AVRtT — Football Club Rostov (@rostovfc) September 12, 2019

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