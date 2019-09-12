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Шомуродов — лучший игрок «Ростова» в июле-августе

15:06
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Нападающий Элдор Шомуродов — лучший игрок «Ростова» в июле-августе, по версии болельщиков ростовской команды, cообщается в официальном Twitter клуба.

Шомуродов забил за ростовчан 7 голов в 8 матчах, а также отдал одну голевую передачу. На втором месте в голосовании полузащитник Роман Еременко.

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