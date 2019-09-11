Шомуродов и Соболев — в ЦСКА? Что об этом говорит Роман Бабаев
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о попытках подписать нападающих в летнее трансферное окно.
— Искали нападающих в России? Правда, что несколько раз делали предложения «Ростову» по Шомуродову?
— Лучше говорить о состоявшихся трансферах. Это гораздо интереснее. Да, мы действительно рассматривали варианты в России. Но почти во всех случаях сразу же получали категоричный отказ.
— А у клубов были слишком высокие запросы?
— До вопроса о цене даже не доходили. Нам говорили: чтобы вы зря не тратили время, сразу заявляем — просто не хотим продавать игрока. Было два варианта в России, но в обоих случаях мы получали одинаковый ответ.
— Джорджевич — один из них?
— Нет.
— Соболев?
— Да. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)