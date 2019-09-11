Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о попытках подписать нападающих в летнее трансферное окно.

— Искали нападающих в России? Правда, что несколько раз делали предложения «Ростову» по Шомуродову?

— Лучше говорить о состоявшихся трансферах. Это гораздо интереснее. Да, мы действительно рассматривали варианты в России. Но почти во всех случаях сразу же получали категоричный отказ.

— А у клубов были слишком высокие запросы?

— До вопроса о цене даже не доходили. Нам говорили: чтобы вы зря не тратили время, сразу заявляем — просто не хотим продавать игрока. Было два варианта в России, но в обоих случаях мы получали одинаковый ответ.

— Джорджевич — один из них?

— Нет.

— Соболев?

— Да. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь