Шкурин отказался приезжать в Белоруссию
13:10
Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин заявил, что не собирается возвращаться на родину. 21-летний форвард ЦСКА прислал в Федерацию футбола Белоруссии письмо, в котором сообщил, что отказывает не только выступать за национальную команду, но и приезжать в страну, утверждает Tut.by.
В середине августа Шкурин в в Instagram сообщил, что не будет выступать в составе сборной Белоруссии.
На счету нападающего шесть матчей в составе молодежной сборной.
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