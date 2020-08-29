Шкурин отказался приезжать в Белоруссию

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин заявил, что не собирается возвращаться на родину. 21-летний форвард ЦСКА прислал в Федерацию футбола Белоруссии письмо, в котором сообщил, что отказывает не только выступать за национальную команду, но и приезжать в страну, утверждает Tut.by.

В середине августа Шкурин в в Instagram сообщил, что не будет выступать в составе сборной Белоруссии.

На счету нападающего шесть матчей в составе молодежной сборной.