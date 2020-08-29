РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шкурин отказался приезжать в Белоруссию

13:10
Илья Шкурин. Фото Instagram.
Илья Шкурин. Фото Instagram.
Теги:

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин заявил, что не собирается возвращаться на родину. 21-летний форвард ЦСКА прислал в Федерацию футбола Белоруссии письмо, в котором сообщил, что отказывает не только выступать за национальную команду, но и приезжать в страну, утверждает Tut.by.

В середине августа Шкурин в в Instagram сообщил, что не будет выступать в составе сборной Белоруссии.

На счету нападающего шесть матчей в составе молодежной сборной.

Дополнительная информация:

https://www.tut.by/?utm_source=sport.tut.by&utm_medium=logo&utm_campaign=top-logo

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир