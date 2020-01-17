Шкурин будет играть в ЦСКА под номером Вагнера Лава

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин, недавно подписавший контракт с армейцами, определился с игровым номером. Он будет выступить в футболке с цифрой 11. Под таким же номером с 2004 по 2006 год играл нападающий Вагнер Лав.

Контракт 20-летнего белоруса рассчитан на 4,5 года.

В прошлом сезоне Шкурин провел 26 матчей в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.