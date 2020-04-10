Шишкин начал новый челлендж, сделав прическу с эмблемой «Спартака»
Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин запустил новый челлендж. Ему сделали прическу с эмблемой «Спартака». Видео опубликовано в Instagram игрока.
Карантин...День X...передаю эстафету ??Огромное спасибо моей подруге @oksanaok за такой шедевр! Quarantine..Day X...Welcome to the relay race! @kombarov23 @eshchenko.andrey @100c89 @taranov_iv22 @pavlyuchenko_1981 @alessandrodelpiero @sergioramos @cristiano @garikkharlamov @fcsm_official @fratria
Футболист бросил вызов Дмитрию Комбарову, Андрею Ещенко, Дмитрию Стоцкому, Роману Павлюченко, Алессандро Дель Пьеро, Серхио Рамосу и Криштиану Роналду.
— Карантин...День X...передаю эстафету. Огромное спасибо моей подруге за такой шедевр! — написал Шишкин.
В текущем сезоне 33-летний футболист провел 20 матчей в Олимп-ФНЛ и забил один мяч.