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Шишкин начал новый челлендж, сделав прическу с эмблемой «Спартака»

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Роман Шишкин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Роман Шишкин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин запустил новый челлендж. Ему сделали прическу с эмблемой «Спартака». Видео опубликовано в Instagram игрока.

Футболист бросил вызов Дмитрию Комбарову, Андрею Ещенко, Дмитрию Стоцкому, Роману Павлюченко, Алессандро Дель Пьеро, Серхио Рамосу и Криштиану Роналду.

— Карантин...День X...передаю эстафету. Огромное спасибо моей подруге за такой шедевр! — написал Шишкин.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел 20 матчей в Олимп-ФНЛ и забил один мяч.

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