Широков считает, что Фернандес может перейти из ЦСКА в "Зенит"

Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Роман Широков считает, что защитник армейцев Мариу Фернандес может пополнить состав сине-бело-голубых.

- Верю ли я в переход Фернандеса в "Зенит"? Вполне. Почему нет? Если ЦСКА вообще не попадет никуда, то он более чем осуществим, - сказал Широков в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

28-летний защитник в текущем сезоне провел 33 матча за ЦСКА и забил один мяч при девяти голевых передачах.

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