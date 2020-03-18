Широков рассказал о предложении от «Борнмута»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ сообщил, что в прошлом им интересовался «Борнмут».

— Как таковое предложение из-за границы было одно. В конце 2015 года — начале 2016 года мне предложил перейти «Борнмут», — сказал Широков. — Но они выбирали между мной и футболистом из «Ромы», уже не помню его фамилию (вероятно, речь о Хуане Итурбе, который сейчас выступает в Мексике за «Пачуку» — прим «СЭ»). Они отдали за него 15 миллионов, и в итоге он у них не заиграл. Реальное предложение, о котором я знал, было только одно. Естественно, я хотел перейти, и деньги были не важны, потому что я знал, что в Англии вообще без разницы, сколько тебе лет. Ты можешь прийти в любую команду, среднего уровня или ниже среднего, и если ты себя покажешь, то тебя всегда пригласят на более высокий уровень. К сожалению, не срослось. Других предложений я не получал.

38-летний Роман Широков завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом был ЦСКА.