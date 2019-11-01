Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
10:22
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски признан лучшим игроком команды в октябре, информирует пресс-служба клуба. Он голосов болельщиков.
Второе место в голосовании занял Мигел Кардозу (23 процента), третье — Роман Нойштедтер (7 процентов).
«Динамо» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
? Завершилось голосование, по итогам которого болельщики выбрали лучшего футболиста #Динамо в октябре. Наибольшее количество голосов (32%) набрал польский полузащитник ?? Себастиан Шиманьски pic.twitter.com/FqgfcpvP8L— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 1, 2019
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