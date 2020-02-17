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Шейдаев подписал контракт с бакинским «Сабахом»

22:43
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Бакинский «Сабах» подписал контракт с форвардом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым. Срок соглашения с 23-летним футболистом рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Шейдаев находился в статусе свободного агента после того, как в январе «Динамо» расторгло с ним контракт в одностороннем порядке. Шейдаев стал игроком бело-голубых летом 2019 года, перебравшись в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов». В январе 2020 года «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с нападающим, который в 8 матчах чемпионата отдал одну результативную передачу.

Из-за этого РФС запретил клубу регистрировать новых игроков до тех пор, пока бело-голубые не выполнят перед Шейдаевым обязательства. «Динамо», в свою очередь, планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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