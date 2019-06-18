Шатов оформил дубль в двустороннем матче на сборах "Зенита" в Австрии

"Зенит" провел тренировку на сборе в Австрии. Как сообщает официальный сайт петербуржцев, вечернее занятие продолжалось около часа и завершилось двусторонним матчем с ограниченным числом касаний. В ходе игры дублем отметился Олег Шатов, еще гол забил Антон Заболотный.
На завтрашний день запланированы две тренировки; ближайший матч "Зенит" проведет 21 июня против австрийского "Ваккера".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-06-18-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-avstrii-dubl-shatova-gol-zabolotnogo-i-drugie-sobytiya-dnya.htm
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