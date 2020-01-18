РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Шарлия продолжит карьеру в «Касымпаше»

16:56
Звонимир Шарлия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Звонимир Шарлия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как уже сообщал «СЭ», защитник Звонимир Шарлия покинул ЦСКА. Он продолжит карьеру в турецкой команде «Касымпаша», сообщает официальный сайт клуба.

23-летний хорват летом 2019 года перешел в ЦСКА из «Славена Белупо» на правах аренды. Соглашение с приоритетным правом дальнейшего выкупа было рассчитано до конца этого сезона.

Таким образом, армейцы досрочно прервали аренду футболиста.

В текущем сезоне Шарлия провел за ЦСКА 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир