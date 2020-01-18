Шарлия продолжит карьеру в «Касымпаше»

Как уже сообщал «СЭ», защитник Звонимир Шарлия покинул ЦСКА. Он продолжит карьеру в турецкой команде «Касымпаша», сообщает официальный сайт клуба.

23-летний хорват летом 2019 года перешел в ЦСКА из «Славена Белупо» на правах аренды. Соглашение с приоритетным правом дальнейшего выкупа было рассчитано до конца этого сезона.

Таким образом, армейцы досрочно прервали аренду футболиста.

В текущем сезоне Шарлия провел за ЦСКА 14 матчей, не отметившись результативными действиями.