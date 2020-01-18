Шарлия продолжит карьеру в «Касымпаше»
16:56
Как уже сообщал «СЭ», защитник Звонимир Шарлия покинул ЦСКА. Он продолжит карьеру в турецкой команде «Касымпаша», сообщает официальный сайт клуба.
?? KASIMPA?AMIZA HO? GELD?N #ZvonimirSarlija!#Kas?mpa?a ??#SEMTA?KI pic.twitter.com/BxPihQihNw— KASIMPA?A (@kasimpasa) January 18, 2020
23-летний хорват летом 2019 года перешел в ЦСКА из «Славена Белупо» на правах аренды. Соглашение с приоритетным правом дальнейшего выкупа было рассчитано до конца этого сезона.
Таким образом, армейцы досрочно прервали аренду футболиста.
В текущем сезоне Шарлия провел за ЦСКА 14 матчей, не отметившись результативными действиями.
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