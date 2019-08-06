Шарль Каборе: "Спартак" – отличная команда с очень хорошими игроками"

Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе прокомментировал ничейный результат (0:0) в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком". Бело-голубые с 5 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

– Мы имели возможность выйти вперед, но нам не повезло, – цитируют "Известия" Каборе. – "Спартак" – отличная команда с очень хорошими игроками. Это был очень важный матч для нас. Наша команда в целом выглядела хорошо, было несколько неплохих контратак. В итоге не смогли победить, но что же теперь сделаешь. Самым главным было не проиграть.

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