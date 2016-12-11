Шандор Варга: "Смолов пригодится "Боруссии"

Авторитетный агент Шандор Варга считает, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов способен заиграть в дортмундской "Боруссии". Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в немецком клубе.
– Смолов помог бы дортмундской "Боруссии", – сказал Варга. – У него есть такие качества, которые позволяют ему выступать на самом высоком уровне. Импровизация, способность забивать. Да, чемпионат Германии – это совсем другой уровень по сравнению с Россией. Но его футбольные качества говорят сами за себя. Смолов созрел для европейского топ-клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Храбрец*
Лавка Боруссии!
23:10 11 декабря
S.U.B.A.
Конечно пригодиться!Скамейку протирать!
22:19 11 декабря
spartak ekspress
Да, чемпионат Германии – это совсем другой уровень по сравнению с Россией ну а как нам этот уровень поднять если все лучшее утекает из страны
22:17 11 декабря