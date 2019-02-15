Шандор Варга: "Не рекомендовал бы Дзюбе куда-то уходить"

Известный агент Шандор Варга не рекомендует нападающему "Зенита" Артему Дзюбе​ покидать сине-бело-голубых, сообщает "Российская Газета".

Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году. В текущем сезоне форвард провел 24 матча за питерскую команду, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

– Во время чемпионата мира о Дзюбе было много разговоров. Но конкретных – нет. Я общался с коллегами, тренерами, специалистами. Все оценили его вклад в успехи российской сборной. Конечно, Артем – классный футболист. Многие считают, что он нужен в Европе только середнякам, но я не согласен. К тому же Дзюба и так находится в сильном клубе. "Зенит" относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов – тогда да, – цитирует Варгу "Российская Газета".

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