Шандор Варга: "Не рекомендовал бы Дзюбе куда-то уходить"

Известный агент Шандор Варга не рекомендует нападающему "Зенита" Артему Дзюбе покидать сине-бело-голубых, сообщает "Российская Газета".
Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году. В текущем сезоне форвард провел 24 матча за питерскую команду, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.
– Во время чемпионата мира о Дзюбе было много разговоров. Но конкретных – нет. Я общался с коллегами, тренерами, специалистами. Все оценили его вклад в успехи российской сборной. Конечно, Артем – классный футболист. Многие считают, что он нужен в Европе только середнякам, но я не согласен. К тому же Дзюба и так находится в сильном клубе. "Зенит" относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов – тогда да, – цитирует Варгу "Российская Газета".
Опрос
Дополнительная информация
https://rg.ru/2019/02/15/shandor-varga-dziuba-prigoditsia-i-realu.html