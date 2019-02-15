Шандор Варга: "Чаловым интересуются в Англии"

Известный агент Шандор Варга рассказал, что за нападающим ЦСКА Федором Чаловым​ следят команды из Англии, передает "Российская Газета". 63-летний венгр не стал называть названия клубов.

В текущем сезоне Чалов сыграл в 24 матчах за армейцев, забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.

– Обратил на себя внимание Федор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят. Чалов здорово проявил себя в первой части сезона. Но мне кажется, что пока ему рано уезжать. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить некуда, – цитирует Варгу "Российская Газета".

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