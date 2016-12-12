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Шамиль Газизов: "У Гончаренко все получится на новом месте работы"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал уход с поста главного тренера команды Виктора Гончаренко. Газизов отметил, что белорусский специалист поднял клуб на новый уровень. Ожидается, что Гончаренко сменит на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

– Ни для кого не секрет, что Гончаренко переходит в ЦСКА. Здесь на него не может быть никаких обид?

– Пока не могу сказать, куда он уходит. На данный момент Гончаренко не тренер "Уфы". Вот такая формулировка. А о дальнейшем развитии событий, наверное, узнаем чуть позже. Я от себя лично хочу сказать Виктору Михайловичу большое спасибо. Он вселил в нас уверенность, поднял на новый уровень. Теперь наша задача двигаться дальше поступательно. Мы не говорим Гончаренко "прощай", а говорим "до свидания". Уверен, у него все получится на новом месте работы, – сказал Газизов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Гончаренко покинул пост главного тренера "Уфы"

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