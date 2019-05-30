Шамиль Газизов: "Стыковые матчи - апогей всего, что происходило с клубом в сезоне"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от стыковых матчей за место в РПЛ против "Томи". Первая игра состоится сегодня, начало – в 17.00 по московскому времени.

– Стыковые матчи – это апогей всего, что происходило с клубом в этом сезоне, – цитируют "Известия" Газизова. – У нас был очень сложный чемпионат и теперь не менее трудная концовка сезона. Но мы подходим к матчам с "Томью" с боевым настроем и намерены сохранить место в РПЛ. Хотя понимаем, что игры будут очень непростыми.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Томь"