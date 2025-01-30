Газизов: «Пошел в армию на две недели, а остался там на 22 месяца»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о своей службе в армии.

— Был ли у вас вариант откосить от армии и мысли об этом? Или тогда такое даже не рассматривалось?

— Конечно, варианты были. Я спокойно мог не служить. Вообще. Не напрягаясь. Просто так ситуация сложилась. Шел 88-й год, я готовился к чемпионату Союза по пятиборью. И в этот момент какая-то такая ситуация произошла, что я подумал: «Дай на две недели в армию схожу, послужу». Пошел на две недели, а остался там на 22 месяца. И честно скажу — даже рад, что так вышло. В этот момент, когда оказался в армии, сам с собой — пришлось по-другому начинать жить. Я тогда обижался на все, но понимаю, что Всевышний сделал так, чтобы мне было лучше

— Где служили?

— В Казахстане. «Есть на свете три дыры — Эмба, Кушка и Мары». Я в Эмбе служил. На точке 30 человек, офицеров нет, ничего нет. Такие воспоминания.

— Получается, с дедовщиной толком не столкнулись?

— Это мужской коллектив. Я понимаю, перегибы есть. Но если ты умеешь вести себя, если ты не тюфтя, а мужик, парень, ничего страшного не произойдет. Вот ничего. Понятно, есть, скажем так, уроды, балбесы, которые служили и имели внутренние свои проблемы. А в основном старослужащие — нормальные. Да, ты помоложе, но что делать: если у тебя есть внутренний стержень, все будет как надо.

— Приходилось с чем-то экстремальным сталкиваться?

— Нет. Кто служил со мной, знают, что я очень хорошо служил. Я там не легендой был, но все неплохо прошло, — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.