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Газизов: «Пошел в армию на две недели, а остался там на 22 месяца»

Сергей Ярошенко
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о своей службе в армии.

— Был ли у вас вариант откосить от армии и мысли об этом? Или тогда такое даже не рассматривалось?

— Конечно, варианты были. Я спокойно мог не служить. Вообще. Не напрягаясь. Просто так ситуация сложилась. Шел 88-й год, я готовился к чемпионату Союза по пятиборью. И в этот момент какая-то такая ситуация произошла, что я подумал: «Дай на две недели в армию схожу, послужу». Пошел на две недели, а остался там на 22 месяца. И честно скажу — даже рад, что так вышло. В этот момент, когда оказался в армии, сам с собой — пришлось по-другому начинать жить. Я тогда обижался на все, но понимаю, что Всевышний сделал так, чтобы мне было лучше

— Где служили?

— В Казахстане. «Есть на свете три дыры — Эмба, Кушка и Мары». Я в Эмбе служил. На точке 30 человек, офицеров нет, ничего нет. Такие воспоминания.

— Получается, с дедовщиной толком не столкнулись?

— Это мужской коллектив. Я понимаю, перегибы есть. Но если ты умеешь вести себя, если ты не тюфтя, а мужик, парень, ничего страшного не произойдет. Вот ничего. Понятно, есть, скажем так, уроды, балбесы, которые служили и имели внутренние свои проблемы. А в основном старослужащие — нормальные. Да, ты помоложе, но что делать: если у тебя есть внутренний стержень, все будет как надо.

— Приходилось с чем-то экстремальным сталкиваться?

— Нет. Кто служил со мной, знают, что я очень хорошо служил. Я там не легендой был, но все неплохо прошло, — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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