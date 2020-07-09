Шамиль Газизов: «Почему я не должен сработаться с Тедеско? Слухам про Евсеева в «Спартаке» не верю»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что в будущем новым главным тренером красно-белых может стать Вадим Евсеев.

— «Уфа» при вас зарекомендовала себя клубом, который умеет раскручивать футболистов и продавать их в топовые команды. Кто из игроков «Спартака» перейдет в «Манчестер Сити» по примеру Александра Зинченко?

— (Смеется). Для начала нам нужно добиться тех спортивных результатов, которые были у «Спартака» буквально совсем недавно. А потом уже думать о продаже и чем-то еще. Сбалансированная экономика — это не обязательно выгодные трансферы на выход. За попадание в Лигу чемпионов ты тоже получаешь неплохие деньги. Согласны? С одной стороны, надо думать о росте своих футболистов, но с другой — о титулах и трофеях.

— Как вы будете работать с Доменико Тедеско? Ведь он креатура вашего предшественника.

— А почему я не должен с ним сработаться? Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Тедеско зарекомендовал себя в «Шальке». Мне будет интересно с ним познакомиться и поработать. Думаю, у нас получится. О каких-то трениях я даже не думаю. Считаю себя довольно компромиссным человеком. Доменико — профессионал. Мы должны делать общее дело. Я обязан ему помогать. У меня другой задачи быть не может. Вот и все.

— Однако вы наверняка читали, что в связи с вашим приходом в «Спартак» новым главным тренером красно-белых в обозримом будущем может стать Вадим Евсеев.

— Евсеев — пример российской тренерской школы. Он был очень серьезным футболистом. А сегодня показывает себя на другом поприще. Он успешен, доказывает свою состоятельность. Мне с ним очень комфортно работалось в «Уфе». А слухам я не верю. Я же профессионал. (Виталий Айрапетов)

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