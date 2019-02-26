Шамиль Газизов: "На матче с "Динамо" угостим болельщиков кашей с блинами"

Президент "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что ждет болельщиков башкортостанской команды на матче 18-го тура чемпионата России с "Динамо".

- Футбольный клуб "Уфа" полностью готов к возобновлению Российской премьер-лиги, - цитирует Газизова ТАСС. - Поле находится в отличном состоянии, вся остальная инфраструктура также готова. Кроме того, для всех болельщиков мы подготовили угощение в виде каши, блинов, а также организовали множество конкурсов и развлекательных мероприятий.

Матч 18 тура РПЛ "Уфа" - "Динамо" состоится в воскресенье, 3 марта. Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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