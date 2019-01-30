Сестра Ракицкого: "Брат, ты легенда! Где ты, там победы!"

Дарья Ракицкая, являющаяся сестрой новичка "Зенита" Ярослава Ракицкого, посвятила защитнику трогательный пост в своем Инстаграме. 29-летний украинец перешел в петербургский клуб из "Шахтера" 28 января 2019 года.
- "Шахтер" - клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию "горняков", сколько было преград, но ты победил! Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды.
С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым. Ты оправдал доверие - стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото.
Эти эмоции не описать... Брат, ты чемпион, ты легенда! Там где ты, там победы! Все получится! - написала Дарья Ракицкая в своем Инстаграме.
Донецкий "Шахтер" - клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию "горняков", сколько было преград, но ты победил! Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды. И летом 2009 года сбылась мечта всей нашей семьи - ты стал первым академиком клуба, который подписал контракт с первой командой "Шахтера"⚒ 17 лет ты строил здесь свою историю. С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым. Ты оправдал доверие - стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото. В конце 2018 сбылась и моя мечта - работать с тобой, брат, на одном футбольном поле. Только ты с мячом, а я с микрофоном. Эти эмоции не описать... Брат @rakitskyy_official , ты чемпион, ты #ЛЕГЕНДА44 ⚒⚒⚒⚒❤️ Там где ты, там победы! Все получится!
В текущем сезоне Ракицкий провел 11 матчей за "Шахтер" в чемпионате Украины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.