Сергей Степашин: «К 2023 году «Динамо» должно быть одной из лучших команд Европы»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью рассказал «СЭ» о своих ожиданиях в будущем столичной команды.

— Как в раздевалке с атмосферой?

— Очень хорошая атмосфера. Мы Антоше (Шунину — С.Т.) вручили памятную футболку за сто матчей без пропущенных мячей в составе «Динамо». Конечно, Антон вырос — он один из лучших вратарей на сегодня.

Очень хорошее настроение. Я же много лет в клубе, 22 года с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдешь, смотрят на тебя тоскливо, и думаю: «Че ты сюда пришел?». Здесь другое. Меня всегда критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я очень надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году — к 100-летию «Динамо».

— Чемпионство?

— «Динамо» должно быть одной из лучших команд в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или еще с кем-нибудь. Правильно? (Севастиан Терлецкий)

Полное интервью Сергея Степашина