Сергей Шнуров: "Depeche Mode вряд ли болеет за "Спартак", но они приезжали на этот стадион"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на критику со стороны болельщиков "Спартака" по поводу концерта на "Открытие Арене" 14 июня.

– Болельщики "Спартака" эмоционально встретили новость о концерте на "Открытие Арене". Видимо, забыли, что "Ленинград" уже приезжал туда. Почему именно этот стадион? И как можно успокоить красно-белых?

– Почему именно этот стадион лучше спросить у организаторов. Но "Открытие Арена" вообще приспособленный стадион для концертов, там их прошло уже немало. В частности, приезжала группа Depeche Mode. И мне кажется, что они-то уж точно не болеют за "Спартак". Да и за "Зенит"– тоже.

– Передадите сообщение болельщикам "Спартака"?

– Конечно. Ребята, приходите на стадион! Музыка – это музыка. (Александр Рогулев)

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