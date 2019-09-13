Сергей Семак: «Жиркова стараемся беречь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к матчу 9-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

— Он всегда выглядит стабильно. После чемпионата мира вылетел из-за травмы. Сейчас стараемся его беречь. А сомнений в его мастерстве никогда не было, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Конечно, сложнее играть против команды, которая выставляет трех центральных и пять защитников вообще. Дополнительные усилия нужно прилагать. На первое место выходит наличие игроков, которые могут обыгрывать один в один. Любой команде сложно забить. Внесем определенные коррективы.

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