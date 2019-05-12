Сергей Семак: "Зенит" выдал шикарный матч и заслуженно победил"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, команда поставила жирную точку.

– Эмоции положительные. Подарок сделали и себе, и болельщикам, и городу, – отметил Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". – Достаточно убедительно поставили жирную точку. Это добавляет положительных эмоций. Действительно сделали праздник полноценным.

– Ваше имя болельщики громче остальных выкрикивали.

– Играет вся команда. Тренерский штаб и главный тренер могут подсказывать со скамейки. Все, что на поле, это заслуга ребят. Я понимаю, насколько сложно было настраиваться на игру, зная, что уже чемпионы. Тем не менее, сегодня выдали шикарный матчи заслуженно победили.