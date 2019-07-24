Сергей Семак: "За квалификацией Лиги чемпионов пока не следим"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил результаты команды на старте сезона, а также рассказал о том, как идет подготовка к групповому этапу Лиги чемпионов.

– Всегда непросто после каникул вкатываться в сезон, – приводит слова Семака Life. – Без официальных матчей и регулярных тренировок игроки теряют форму, и нужно время, чтобы ее набрать. Но я доволен своими футболистами. Сейчас играют те, кто лучше готов. Но придет время и других ребят, сезон длинный.

К сожалению, мы проиграли матч за Суперкубок "Локомотиву", но могли и выиграть его, на концовку матча нас не хватило. Но это была одна игра, которая осталась в прошлом. Важно, что в чемпионате России мы стартовали с двух побед. Набирать очки нужно с самого начала турнира. Никто из нас не ждет легких матчей, особенно сейчас, в начале сезона, когда все команды мотивированны и хотят играть в футбол.

Лига чемпионов и внутренний чемпионат – два совершенно разных турнира. И, если команда успешно выступает в национальном чемпионате, еще не значит, что так же у нее дела пойдут и на международной арене.

За квалификацией Лиги чемпионов пока не следим. Мы будем готовиться к тем соперникам, с которыми нам предстоит играть. Нет никаких сомнений, что "Зенит" будет прибавлять от игры к игре – и к матчам группового этапа Лиги чемпионов качество нашей игры повысится.​

Напомним, "Зенит" одержал две победы на старте премьер-лиги-2019/20, обыграв "Тамбов" (2:1) и "Сочи" (2:0). В минувшем сезоне сине-бело-голубые заняли 1-е место в чемпионате России, поэтому сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.

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