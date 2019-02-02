Сергей Семак: "Возможно, в "Зените" появится еще один новичок"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в петербургском клубе может появиться еще один новичок. Ранее сине-бело-голубые приобрели защитника Ярослава Ракицкого, хавбека Вильмара Барриоса и нападающего Сердара Азмуна.

- Мы довольны приобретениями, да, - сказал Семак в интервью клубной пресс-службе. - И Ракицкий, и Азмун, и Барриос - игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее.

Трансферная кампания? Если говорить о Лиге Европы, то она завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится.

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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