Сергей Семак: "В "Зените" нет лишней конкуренции в центре обороны"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" отметил, что центр обороны команды укомплектован достойно. Зимой петербуржцы подписали защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

– Я не думаю, что конкуренция слишком высокая в центре обороны. До прихода Ракицкого у нас было четыре игрока на этой позиции, – сказал Семак. – Есть Маммана, который долго восстанавливался после серьезной травмы, есть Иванович, есть Нету, у которого заканчивается контракт, есть Мевля. Четыре игрока. Это абсолютно логично, что нам нужно было усилить эту позицию. Мы говорили об этом еще летом. Но тогда не смогли.

Ракицкий очень качественный футболист. Не сомневаюсь, что он нам поможет. Излишней конкуренции на этой позиции у нас нет.